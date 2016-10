European Open pakt uit met oefenterrein in stadscentrum

Door: redactie

De eerste editie van de European open, het ATP-toernooi in Antwerpen (hardcourt/566.525 euro) waarvan vandaag de eerste ronde van start is gegaan, pakt uit met een oefenterrein op het Koningin Astridplein, pal in het stadscentrum. "Het is uniek om op zo'n locatie een oefenterrein te hebben", vertelde toernooidirecteur Andy Hancock vandaag tijdens een persconferentie.

"Dit brengt het toernooi dichter naar de mensen. Over de belangstelling kunnen we momenteel niet klagen. Afgelopen weekend waren er in de Lotto Arena 1.500 toeschouwers voor de kwalificaties, meer dan gebruikelijk voor soortgelijke toernooien. We kunnen niet anders dan tevreden zijn met de start van dit toernooi."



Naast topreekshoofd David Goffin (ATP 12/1) hoeven ook de Spanjaard David Ferrer (ATP 15/2), de Fransman Richard Gasquet (ATP 19/3) en de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 22/4) in de eerste ronde niet in actie te komen. Vooral Gasquet sprak vandaag al zijn ambitie uit. "Ik zal er hier alles aan doen om de finale te halen", vertelde de Fransman. "Met de conditie zit het goed en ik heb vertrouwen na enkele goede weken in Azië."



David Ferrer had dan weer liever in zijn woonplaats Valencia gespeeld, op het toernooi waarvan Antwerpen op de kalender de plaats inneemt. "Bovendien heb ik Valencia al een aantal keren goede resultaten neergezet", aldus de 34-jarige Spanjaard. "Dit is mijn eerste keer in Antwerpen en ik hoop dat het publiek mag genieten van ons tennis."