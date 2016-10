Seppi plaatst zich voor tweede ronde in Antwerpen

Door: redactie

De Italiaan Andreas Seppi (ATP 100) heeft zich als eerste geplaatst voor de tweede ronde op de eerste editie van de European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen (hardcourt/566.525 euro).

De 32-jarige Italiaan haalde het in de openingsronde in drie felbevochten sets verrassend van het Argentijnse achtste reekshoofd Federico Delbonis (ATP 47): 7-6 (9/7), 5-7, 6-3. Seppi neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Nederlander Robin Haase (ATP 60) en de Fransman Paul-Henri Mathieu (ATP 64).



De reekshoofden één tot en met vier zijn bye in Antwerpen. Dat betekent dat David Goffin (ATP 12), de Spanjaard David Ferrer (ATP 15/2), de Fransman Richard Gasquet (ATP 19/3) en de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 22/4) pas in de tweede ronde in actie komen.