Lastige openingsronde voor Steve Darcis in Antwerpen

Na topreekshoofd David Goffin (ATP 12) is Steve Darcis (ATP 120) de tweede Belg op de hoofdtabel van de European Open, het ATP-toernooi van Antwerpen (hardcourt/566.525 euro).

Met de Fransman Benoit Paire (ATP 42) kwam er zaterdag bij de loting wel een lastige tegenstander voor de eerste ronde uit de bus. "Het klopt dat de loting wel wat makkelijker had kunnen zijn. Maar ik zie ook heel wat andere spelers met een zware loting, dus in principe maakt het niet zo veel uit", aldus de 32-jarige Darcis.



Voor de Belgische nummer twee, die een wildcard kreeg voor het toernooi, en de 27-jarige Fransman wordt het woensdag de tweede confrontatie op het ATP-circuit. De stand is 1-0 in het voordeel van Paire, die in 2013 te sterk bleek in Montpellier. Voor de winnaar van het duel wacht in de tweede ronde het Portugese zesde reekshoofd Joao Sousa (ATP 33) of de Roemeense kwalificatiespeler Marius Copil (ATP 198).



"In Montpellier was die nederlaag tegen Paire niet helemaal terecht", aldus Darcis. "Ik denk dus dat ik wel een kans maak. Na enkele mindere wedstrijden heb ik een goeie trainingsweek achter de rug. Ik hoop dan ook op het terrein beterschap te zien. Dat zou leuk zijn, want er komen natuurlijk heel wat vrienden en familie kijken in Antwerpen."



De Loore

Met Davis Cup-verrassing Joris De Loore (ATP 184) is er nog een derde landgenoot rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Net als Darcis kreeg ook De Loore een wildcard voor het toernooi. In de eerste ronde wacht hem een duel met de 18-jarige Amerikaanse belofte Taylor Fritz (ATP 70). Beide spelers stonden nog nooit eerder tegenover mekaar. Voor de 23-jarige De Loore is het de eerste keer dat hij op de hoofdtabel staat van een ATP-toernooi.