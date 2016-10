Posterboy David Goffin gaat zonnebrillen verkopen

Door: Mathieu Goedefroy

17/10/16 - 15u17

David Goffin (ATP 12) trok gisteren op het Antwerpse Koningin Astridplein heel wat nieuwsgierige blikken naar zich toe. De Luikenaar promootte er het Hawaïaanse zonnebrilmerk Maui Jim, waar hij sinds kort het gezicht van is. Op uitnodiging van het merk waagde hij zich ook aan het brouwen van een echte Hawaïaanse cocktail, geserveerd in een kokosnoot. Ook onze videoman was er bij.



Goffin is deze week in Antwerpen om er als eerste reekshoofd deel te nemen aan de European Open, het ATP 250-toernooi dat gisteren van start ging in de Lotto Arena. "Ik vind het alvast een grote eer om hier als nummer één op de tabellen te staan", vertelde de Luikenaar. "Antwerpen verdient een groot tennistoernooi, gezien de geschiedenis die de stad met het tennis heeft. Voor mij is het extra leuk dat ik voor eigen publiek kan spelen, dat geeft me een ongelooflijk gevoel."



De beste Belgische tennisser van het moment is vrij in de eerste ronde, nadien neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen Tommy Robredo (ATP 457) en Florian Mayer (ATP 58).