Wickmayer beste Belgische in vrouwentennis met 53ste stek, Flipkens verliest terrein

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 10u40 Bron: Belga

© photo news.

Yanina Wickmayer zakt vandaag één plaats op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. De Belgische nummer één, die afgelopen week niet in actie kwam, is terug te vinden op de 53ste stek.

Kirsten Flipkens, die net als Wickmayer aantreedt in de openingsronde van het WTA-toernooi in Luxemburg, moet vier plaatsen prijsgeven en is 63ste. Flipkens strandde afgelopen week in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz. Alison Van Uytvanck zakt van de 107e naar de 117e plaats. Elise Mertens (133ste) boekt één plaats winst. Maryna Zanevska, die recent de Belgische nationaliteit verwierf, is 153ste (-4). De speelster van Oekraïense origine greep gisteren in de finale van het ITF-toernooi in het Franse Equeurdreville naast haar eerste toernooizege als Belgische.



Kerber op één

Bovenaan de ranking behoudt de Duitse Angelique Kerber de eerste plaats voor de Amerikaanse Serena Williams en de Poolse Agnieszka Radwanska. De Slowaakse Dominka Cibulkova springt van 8 naar 10 na haar gisteren behaalde titel in Linz. Dankzij haar toernooizege in Hongkong klimt de Deense Caroline Wozniacki van de 22ste naar de 17de plaats.



WTA Finals

Zondag gaan de WTA Finals in Singapore van start. Dat is het officieuze WK met de beste acht speelsters van het jaar. Serena Williams zal er wegens haar schouderblessure niet bij zijn. Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Simona Halep, Karolina Pliskova, Garbiñe Muguruza, Madison Keys en Dominika Cibulkova hebben zich al verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Er blijft nog één ticket over voor het prestigieuze toernooi.