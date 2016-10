Nick Kyrgios drie maanden geschorst (tenzij hij naar de psycholoog gaat)

© ap.

Nick Kyrgios is voor drie maanden geschorst. Dat heeft de ATP beslist na het wangedrag van de Australische tennisser tijdens het toernooi in het Chinese Shanghai vorige week. Kyrgios mag tot 15 januari 2017 geen toernooien spelen. Hij krijgt ook een boete van 25.000 dollar (23.000 euro) opgelegd. De ATP laat wel een achterpoortje: als Kyrgios zich in de toekomst laat begeleiden door een sportpsycholoog, wordt zijn schorsing tot drie weken gereduceerd.

De spelersbond ATP legde Kyrgios de zware straf op wegens 'aantasting van de integriteit van de sport'. De Australiër liet vorige week in de tweede ronde van de Masters in Shanghai de partij tegen de Duitser Mischa Zverev opzichtig lopen. Het nummer 14 van de wereld gaf de match vrijwillig uit handen door onder meer erg slapjes op te slaan en naar zijn stoel te wandelen voor de service van zijn tegenstander landde. Kyrgios ging ook in discussie met de umpire en het publiek en vloekte meermaals. Achteraf zei hij op een persconferentie dat hij vrij was om te doen en laten wat hij wilde, en dat de toeschouwers die zijn gedrag veroordeelden niet verplicht waren naar hem te komen kijken.



Mea culpa

Op Twitter sloeg hij nadien wel mea culpa en liet het enfant terrible weten dat er geen excuses waren voor zijn gedrag. "Ik wil opnieuw mijn verontschuldigingen aanbieden", reageerde Kyrgios vandaag op zijn website. Hij verklaarde dat hij een moeilijk seizoen achter de rug heeft, maar dat dit geen geldig excuus is voor zijn gedrag. "Ik vind het jammer dat mijn jaar op deze manier eindigt en dat ik me zo niet kan trachten te plaatsen voor de ATP Finals, een belangrijke doelstelling voor mij. Ik begrijp en respecteer de beslissing van de ATP. Deze periode zal ik gebruiken om mijn gedrag op en naast het court te verbeteren. Ik kijk er naar uit om in 2017 terug te keren."



Kyrgios mag in principe tussen 17 oktober en 15 januari geen toernooien spelen. Wanneer hij door de ATP goedgekeurde psychische hulp zoekt, wordt zijn schorsing gereduceerd tot slechts drie weken. De ATP bedacht Kyrgios vorige week donderdag, daags na de bewuste wedstrijd van Kyrgios, al met een boete van 16.500 dollar (14.900 euro) voor zijn onsportief gedrag. Ruim een week geleden won de Australiër nog het ATP-toernooi in Tokio na een zege in de finale tegen David Goffin.