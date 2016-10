David Goffin houdt zijn 12de plek op ATP-ranking vast, Murray nadert op Djokovic

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 09u20 Bron: Belga

Onze landgenoot David Goffin blijft twaalfde op de vandaag gepubliceerde nieuwe wereldranking in het mannentennis. Bovenaan ziet 's werelds nummer één Novak Djokovic zijn voorsprong op olympisch kampioen Andy Murray slinken.

De Serviër, die zaterdag als titelverdediger in de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai strandde, ziet de Schot tot op 2415 punten naderen. Murray stak gisteren in China de toernooizege op zak. Op de derde plaats staat de Zwitser Stan Wawrinka. De Canadees Milos Raonic springt over de Japanner Kei Nishikori en de Spanjaard Rafael Nadal van de zesde naar de vierde plaats. De Fransman Gaël Monfils, 7e, doet haasje-over met de Zwitser Roger Federer. Verder boekt de Spanjaard Roberto Bautista Agut (13e) zes plaatsen winst dankzij zijn mooie parcours in Sjanghai, waar hij in de finale verloor van Murray. De Duitser Alexander Zverev duikt voor het eerst in zijn carrière de top 20 binnen.



Darcis onze nummer twee

Na Goffin is Steve Darcis (120,-5) nog steeds de tweede beste Belg op de ATP-ranking. Met Arthur De Greef (143,+2), Joris De Loore (174,+10) en Kimmer Coppejans (178,-6) staan nog drie Belgen in de top 200. Ruben Bemelmans is 218e (+9). Naast Goffin, die in Sjanghai door Murray in de kwartfinales werd uitgeschakeld, treden deze week ook Darcis en De Loore aan in het enkelspel van de European Open, het ATP-toernooi van Antwerpen.