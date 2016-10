Schouderblessure noopt Serena Williams tot forfait voor WTA Finals

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 08u44 Bron: Belga

© ap.

Serena Williams zal niet deelnemen aan de WTA Finals in Singapore (23 tot 30 oktober), het officieuze WK met de beste acht speelsters van het jaar. Het Amerikaanse nummer twee van de wereld heeft nog te veel last van een schouderblessure. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt.

"Ik heb teleurstellend nieuws gekregen van mijn arts. Ik moet enkele behandelingen ondergaan voor mijn schouder en zal de komende weken niet op het court kunnen staan", zegt de 35-jarige Williams. "Het is een moeilijk seizoen geweest voor mij door die blessure."



Acht toernooien gespeeld

De 22-voudige grandslamwinnares liep haar schouderblessure in juli op en die blijft haar tot nu parten spelen. Williams heeft geen wedstrijd meer afgewerkt sinds haar nederlaag begin september in de halve finales van de US Open tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. De Amerikaanse, die nadien haar eerste plaats op de WTA-ranking kwijtspeelde aan Angelique Kerber, kwam dit jaar maar op acht toernooien in actie.



Eén resterend ticket

De Duitse Kerber, de Poolse Agnieszka Radwanska, de Roemeense Simona Halep, de Tsjechische Karolina Pliskova, de Spaanse Garbiñe Muguruza, de Amerikaanse Madison Keys en de Slowaakse Dominika Cibulkova hebben zich al verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Er blijft nog één ticket over voor het prestigieuze toernooi.