Mertens uitgeschakeld in kwalificaties, Wickmayer en Flipkens wél op hoofdtabel in Luxemburg

Door: redactie

16/10/16 - 16u05 Bron: Belga

© afp.

Yanina Wickmayer (WTA 52) en Kirsten Flipkens (WTA 59) zijn de enige twee Belgen die volgende week in actie komen op het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/250.000 dollar). Elise Mertens (WTA 134) werd vandaag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Ze verloor met 7-5 en 6-0 van de Amerikaanse Caitlin Whoriskey (WTA 358). Alison Van Uytvanck (WTA 107) en Greet Minnen (WTA 295) slaagden er gisteren al niet in de eerste horde in de kwalificaties te nemen.

Yanina Wickmayer ontmoet in de eerste ronde van de hoofdtabel de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 151), die ze voor de derde keer in de ogen kijkt. Schmiedlova versloeg onze landgenote in 2013 in de eerste ronde van Roland Garros. Wickmayer nam in 2014 revanche door de Slowaakse te kloppen in Indian Wells.



Kirsten Flipkens opent tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 50). De Kempense trok in vier onderlinge duels driemaal aan het langste eind. In 2015 ging Flipkens onderuit in Antwerpen. Ze klopte de Roemeense in 2013 tweemaal (Hobart en Indian Wells), vorig jaar was ze te sterk in Katowice.