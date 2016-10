Murray triomfeert voor de derde keer in Shanghai

Door: redactie

16/10/16 - 12u53 Bron: Belga

Andy Murray. © afp.

De Schot Andy Murray (ATP 2) heeft vandaag het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/5.452.985 dollar) voor de derde keer gewonnen.

Murray versloeg in de finale de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19) in twee sets met 7-6 (7/1) en 6-1. Het tweede reekshoofd had vrijdag David Goffin (ATP 12) uitgeschakeld in de kwartfinales.



Voor de Schot is het zijn derde toernooizege in Shanghai, na 2010 en 2011. In 2012 was Murray runner-up. Hij pakt zijn 41e ATP-titel. Dit jaar was Murray al de beste in Rome, Queen's, Wimbledon, op de Spelen in Rio de Janeiro en in Peking.



Bautista Agut had gisteren voor een verrassing gezorgd door topreekshoofd en nummer één van de wereld Novak Djokovic uit het toernooi te kegelen.