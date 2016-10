Caroline Wozniacki steekt 25ste toernooizege op zak

Door: redactie

16/10/16 - 12u38 Bron: Belga

© photo news.

WTA Hongkong Caroline Wozniacki (WTA 22) heeft het WTA-toernooi in Hongkong (hard/250.000 dollar) gewonnen.

Mladenovic boog pas na drie sets het hoofd. © afp.

In de finale versloeg de Deense de Française Kristina Mladenovic (WTA 54) in drie sets met 6-1, 6-7 (4/7) en 6-2. De wedstrijd was afgelopen na 2 uur en 40 minuten.



Het voormalige nummer één van de wereld verovert haar 25e WTA-titel. Eind september was Wozniacki eveneens de beste in Tokio. Mladenovic, die sukkelde met pijn aan de rechterdij, mikte in Hongkong op een tweede toernooizege in het enkelspel. Op het WTA-circuit behaalde de Française al 16 titels in het dubbelspel.