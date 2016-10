Door: redactie

De Chinese Peng Shuai (WTA 182) heeft zondag het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar) op haar naam geschreven.

De 30-jarige Peng versloeg in de finale de vier jaar jongere Amerikaanse Alison Riske (WTA 56) in twee sets met 7-6 (7/3) en 6-2. De wedstrijd duurde 1 uur en 47 minuten.



Voor Peng is het haar tweede WTA-titel nadat ze in 2014 het toernooi in Nanchang won. Riske blijft op één WTA-toernooizege steken, twee jaar geleden was ze de beste in Tianjin.