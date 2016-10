Roberto Bautista Agut neemt het in finale Shanghai op tegen Andy Murray

Door: redactie

15/10/16 - 17u58 Bron: Belga

Andy Murray. © afp.

De 29-jarige Schot Andy Murray (ATP-2) en de 28-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-19) spelen zondag de finale van het met 5.452.985 dollar gedoteerde Masters 1.000-toernooi in het Chinese Shanghai. In de halve finales won Murray zaterdag in 1 uur en 43 minuten met 6-4 en 6-3 van de Fransman Gilles Simon (ATP-32) en verraste Bautista Agut door 's werelds nummer een Novak Djokovic in 1 uur en 48 minuten met tweemaal 6-4 uit te schakelen.

Djokovic was eerste reekshoofd en titelverdediger op het hardcourt in Shanghai en won het toernooi ook al 2012 en 2013. Zondag kan Murray zich met een derde toernooizege naast de Serviër hijsen. Hij plaatste zijn naam in 2010 en 2011 op de erelijst en was in 2012 runner-up. In totaal heeft Murray veertig ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar was hij al de beste in Rome, Queen's, Wimbledon, op de Spelen in Rio de Janeiro en in Peking. Bautista Agut gaat zondag voor een vijfde ATP-titel, de derde dit seizoen, na Auckland en Sofia.



Murray speelde twee keer eerder tegen Bautista Agut en won telkens zonder setverlies. In 2014 versloeg hij de Spanjaard in de zestiende finales van Wimbledon met 6-2, 6-3 en 6-2. Vorig jaar won hij in de halve finales van het graveltoernooi in München met tweemaal 6-4.