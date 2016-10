Cibulkova en Golubic spelen finale in Linz

Door: redactie

15/10/16 - 17u23 Bron: Belga

Dominika Cibulkova. © afp.

De Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 10) en de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 62) spelen de finale van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).

In de halve finales won Cibulkova, het tweede reekshoofd, in twee sets met 6-4 en 6-3 van de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 12), het vierde reekshoofd.



Golubic diende niet in actie te komen om haar ticket voor de eindstrijd te veroveren. Haar Amerikaanse opponente Madison Keys (WTA 7), het derde reekshoofd, moest ziek forfait geven voor hun halve finale.



Cibulkova mikt in haar 17e WTA-finale op een zevende WTA-titel. Dit jaar was ze al de beste in Katowice en Eastbourne. Voor Golubic wordt het zondag haar tweede finale op het WTA-circuit. Dit jaar pakte ze de toernooizege in Gstaad.