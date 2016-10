Xavier Malisse krijgt Lifetime Achievement Award van Tennis Vlaanderen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Op het Jaarcongres van Tennis Vlaanderen heeft Xavier Malisse zaterdag een Lifetime Achievement Award gekregen. Het Davis Cup-team realiseerde de Tennisprestatie van het Jaar 2016.

Tennis Vlaanderen blikte in de Antwerpse Lotto Arena terug op de 16-jarige tenniscarrière van de intussen 36-jarige Xavier Malisse. 'X-Man' nam eind 2013 afscheid als proftennisser. De West-Vlaming werd prof begin 1998. Hij won drie ATP-toernooien in het enkelspel (Delray Beach 2005 en 2007, Chennai 2007), negen keer was hij verliezend finalist. In 2002 bereikte Malisse de halve finales van Wimbledon. Datzelfde jaar haalde hij de negentiende plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste notering. Hij won ook negen ATP-titels in het dubbelspel, waaronder Roland Garros in 2004 aan de zijde van Olivier Rochus.



Behoud in Wereldgroep

Voor het tweede jaar op rij sleept het Davis Cup-team de Tennisprestatie van Jaar in de wacht. België, in 2015 verliezend finalist in de Davis Cup, ging begin maart in Luik met 2-3 onderuit tegen Kroatië en werd daardoor verwezen naar de barrages. In september verzekerden David Goffin en co. zich dankzij een 4-0 zege tegen Brazilië van het behoud in de Wereldgroep.