Franse Kristina Mladenovic is eerste finaliste op WTA-toernooi Hongkong

15/10/16 - 11u44 Bron: Belga

Kristina Mladenovic (WTA 54) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Hongkong (hard/250.000 dollar). De Française haalde het in de halve finales in twee sets met 7-5 en 6-3 van het Australische achtste reekshoofd Daria Gavrilova (WTA 38). De wedstrijd duurde 2 uur en 1 minuut.