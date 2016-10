Spaanse Muguruza als zesde tennisster naar WTA Finals en op zoek naar finaleplek

Door: redactie

Garbiñe Muguruza is de zesde tennisster die zeker is van deelname aan de WTA Finals. De 23-jarige Spaanse komt in actie op het afsluitende toernooi van 2016, waar de acht beste tennissters van het seizoen zich met elkaar meten.

Eerder plaatsten Angelique Kerber, Serena Williams, Agnieszka Radwanska, Simona Halep en Karolina Pliskova zich voor het prestigieuze toernooi in Singapore, dat op 23 oktober begint.



Halve finale in 2015

Het is de derde keer dat Muguruza deelneemt aan de WTA Finals. In 2014 stond ze met de eveneens Spaanse Carla Suárez Navarro in het dubbelspel. Vorig jaar was ze zowel in het enkel- als dubbelspel actief, wederom met Navarro. Het Spaanse duo verloor toen in de finale. In het enkel moest Muguruza in de halve finale haar meerdere erkennen in de Poolse Radwanska, die het toernooi uiteindelijk op haar naam schreef.