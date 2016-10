Tommy Robredo krijgt laatste wildcard voor European Open in Antwerpen

Door: redactie

14/10/16 - 15u57

Tommy Robredo. © epa.

De Spanjaard Tommy Robredo (ATP 457) krijgt de laatste wildcard voor de hoofdtabel van de European Open, het nieuwe ATP-tennistoernooi dat van 17 tot 23 oktober zal plaatsvinden in de Antwerpse Lotto Arena.

De 34-jarige Robredo, in 2006 het nummer vijf van de wereld, veroverde in zijn carrière al 12 ATP-titels. Eerder werden Steve Darcis (ATP 115) en Joris De Loore (ATP 184) al op een wildcard getrakteerd. Vanmiddag raakte bekend dat de twee Belgen in Antwerpen een duo zullen vormen in het dubbelspel. Net als Kimmer Coppejans kregen ze een uitnodiging voor het dubbeltoernooi.



De organisatie kan verder al melden dat David Goffin (ATP 12) zijn eerste wedstrijd volgende week donderdag zal afwerken omstreeks 20u45. Darcis treedt een dag eerder aan rond 18u30. De loting voor de hoofdtabel vindt zaterdag om 18u plaats in de Lotto Arena.



De Spanjaard Pablo Andujar (ATP 429) en de jonge Belg Zizou Bergs (geen ranking) krijgen een wildcard voor de kwalificaties, die dit weekend doorgaan.