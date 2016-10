Ook vijfde duel tegen Murray wordt niks voor David Goffin

Door: redactie

14/10/16 - 13u51

© ap.

Voor David Goffin (ATP 12) is het toernooi in het Chinese Shanghai geëindigd in de kwartfinales. De Brit Andy Murray, het nummer twee van de wereld, toonde zich veel te sterk. Het werd 6-2, 6-2 na twee kansloze sets voor Goffin. Ten bewijze: Murray won liefst 90 procent van de punten op zijn eerste opslag. De wedstrijd duurde 1 uur en 36 minuten.



Voor Goffin was het de vijfde nederlaag in evenveel duels tegen Murray. Eerder dit jaar, in mei, werd het in het Masters 1.000 graveltoernooi in Rome 6-1, 7-5 in het voordeel van de olympische kampioen. n de halve finale neemt Murray het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Jack Sock (ATP 25) en de Fransman Gilles Simon (ATP 32).



Eerder op de dag had topreekshoofd Novak Djokovic heel wat moeite met de Duitse kwalificatiespeler Mischa Zverev (ATP 110) in de kwartfinales. Uiteindelijk haalde de Servische nummer één van de wereld het in drie sets: 3-6, 7-6 (7/4), 6-3. In de halve finale wacht de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19) op de titelverdediger.

