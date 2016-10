Geen halve finale voor Angelique Kerber in Hongkong

Door: redactie

14/10/16 - 11u15

© ap.

De Duitse Angelique Kerber (WTA 1) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het WTA-toernooi in Hongkong (hard/250.000 dollar).

De nummer een van de wereld ging in de kwartfinales in twee sets (6-3 en 6-1) onderuit tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 38). In de halve finales wacht Gavrilova een confrontatie met de winnares van het duel tussen de Française Kristina Mladenovic (WTA 54) en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands (WTA 199).



Na winst op de US Open nam Kerber begin vorige maand de leidersplaats op de WTA-ranking over van de Amerikaanse Serena Williams, die in New York niet verder raakte dan de halve finales. Als nummer een in het vrouwentennis maakte Kerber tot nu toe weinig indruk. Op de WTA-toernooien in Wuhan en Peking werd ze eveneens vroegtijdig uitgeschakeld. Een slechte voorbereiding dus op de WTA Finals, die eind deze maand in Singapore gespeeld worden.