Dijblessure dwingt Agnieszka Radwanska tot forfait in Tianjin

13/10/16 - 18u50 Bron: Belga

De Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 3) geeft forfait voor haar kwartfinale op het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar). De titelverdedigster, die het bij de laatste acht normaal zou opnemen tegen de Chinese Shuai Peng (WTA 182), heeft te veel last van een blessure aan haar rechterdij. Ze hoopt helemaal hersteld te zijn tegen de Masters in Singapore (23-30 oktober).