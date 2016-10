Goffin na knappe inhaalrace naar kwartfinale tegen Murray

David Goffin (ATP 12) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Shanghai. De Luikenaar haalde het in de achtste finales na een knappe inhaalrace in drie sets van de Fransman Gaël Monfils (ATP 8): 4-6, 6-4, 6-2 na 2 uur en 19 minuten.

Na een gelijkopgaande eerste set liep Goffin in de tweede manche tegen dubbel opslagverlies aan: 4-1. Het einde leek nabij voor onze landgenoot, maar Goffin knokte zich knap terug in de wedstrijd, mede geholpen door Monfils die er plots helemaal niks meer van bakte. Getuige daarvan ondermeer het opslagpercentage van de Fransman, die slechts 56 procent van zijn eerste services binnen de lijnen zag belanden in set twee. Gesneden koek voor Goffin, die in één ruk naar 6-4 spurtte.



In de derde set ging het vijf games lang 'on serve', waarna een enerverend zesde spelletje de tribunes in de ban hield. Goffin verzamelde breakpunt na breakpunt, pas bij het zesde dwong hij Monfils op zijn backhand in de fout: 4-2. De definitieve mokerslag voor de sloom ogende Fransman: op eigen service verspeelde hij een 40-0 voorsprong, Goffin bedankte en maakte de partij af bij zijn eerste matchpunt.



Zo plaatste onze landgenoot zich voor een kwartfinale tegen de Brit Andy Murray, die zelf makkelijk afrekende (6-1, 6-3) met de Fransman Lucas Pouille. Goffin ontmoette Murray al vier keer maar kon nog nooit van hem winnen. Eerder dit jaar, in mei, werd het 6-1, 7-5 voor de olympisch kampioen in de kwartfinale van het Masters 1.000 graveltoernooi in Rome.