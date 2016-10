Onsportief gedrag kost Nick Kyrgios 15.000 euro

© afp.

Nick Kyrgios moet een boete van 16.500 dollar (14.900 euro) betalen voor zijn onsportief gedrag tijdens de match tegen de Duitser Mischa Zverev op de Shanghai Rolex Masters.

Kyrgios maakte het woensdag wel erg bont in China tijdens zijn partij van de tweede ronde tegen de Duitse qualifier. De Australiër, nummer 12 op de plaatingslijst, gaf de match vrijwillig uit handen door onder meer erg slapjes op te slaan en naar zijn stoel te wandelen voor de service van zijn tegenstander landde. Hij ging ook in discussie met de umpire en het publiek en vloekte meermaals. Zverev, nummer 110 op de ranking, kreeg de 6-3, 6-1 zege op die manier in de schoot geworpen.



Kyrgios zei achteraf op een persconferentie dat hij vrij was om te doen en laten wat hij wilde, en dat de toeschouwers die zijn gedrag veroordeelden niet verplicht waren naar hem te komen kijken. Op Twitter sloeg hij nadien wel mea culpa en liet het enfant terrible weten "dat er geen excuses waren voor zijn gedrag".



De ATP besliste vandaag Kyrgios te beboeten wegens een inbreuk op de gedragscode. Vorige week zondag won de Australiër nog het ATP-toernooi in Tokio na een zege in de finale tegen David Goffin.