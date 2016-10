Nadal moet meteen inpakken en overweegt punt te zetten achter seizoen

Door: redactie

12/10/16 - 14u56 Bron: Belga

Shanghai Masters Rafael Nadal (ATP 5) heeft zijn eerste wedstrijd op het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (hard/5.452.985 dollar) niet overleefd. De Spanjaard verloor met 6-3 en 7-6 (7/3) van de Serviër Viktor Troicki (ATP 31).

Nadal was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde en speelde dus zijn eerste match op de Shanghai Rolex Masters, waar hij vorig jaar de halve finales bereikte. Door zijn vroege uitschakeling is de 30-jarige Spanjaard, veertienvoudig grandslamwinnaar, nog niet zeker van deelname aan de World Tour Finals van volgende maand in de Londense O2 Arena. Nadal won de Masters nog niet maar werd wel al twee keer runner-up, in 2010 en 2013.



Bovendien kwam 'Rafa' op de persconferentie met opvallend nieuws op de proppen. De Spanjaard last wellicht een pauze in en zet mogelijk zelfs een punt achter zijn seizoen. "Ik kan niet vertellen wat ik de komende maand zal doen. Mijn kalender staat nog niet helemaal vast. Toch besef ik dat mijn jaar bijna ten einde is en dat moet ik aanvaarden. Ik ben nog altijd geen 100% en weet ook niet wat ik daarvoor moet doen. Misschien is een pauze inlassen en enkel wat trainen een oplossing en misshien is dit wel een geschikt moment. Maar ik moet eerst met mijn team (en vooral mijn oom) spreken."



Viktor Troicki speelt in de derde ronde om een plaats in de kwartfinales tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19). Het vijftiende reekshoofd ontdeed zich in twee sets van het Amerikaanse talent Taylor Fritz (ATP 71), 6-4 6-4.