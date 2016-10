Pliskova moet Tsjechië in Fed Cup-finale tegen Frankrijk naar titel leiden

Door: redactie

Karolina Pliskova (WTA 5) voert de Tsjechische selectie aan voor de finale van de Fed Cup tegen Frankrijk. Kapitein Petr Pala selecteerde vandaag ook Petra Kvitova (WTA 11), Barbora Strycova (WTA 20) en Lucie Hradecka (WTA 14 in dubbel).

De finale wordt op 12 en 13 november in het Franse Straatsburg gespeeld. Tsjechië is titelverdediger en won vier van de vijf laatste edities. "We hebben een echt sterke ploeg en ik denk dat we als favoriet starten", vertelde Pala bij de voorstelling van zijn selectie.



Pliskova (24) schopte het tot de finale van de voorbije US Open en mag eind oktober deelnamen aan de Masters in Singapore. Kvitova (26) is een tweevoudig laureate van Wimbledon (2011 en '14). De Franse selectie is nog niet bekend.