Kirsten Flipkens profiteert van opgave Mandy Minella

12/10/16 - 13u21

Kirsten Flipkens (WTA 59) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).

'Flipper' haalde het van de Luxemburgse qualifier Mandy Minella (WTA 106). Die gooide na 6-4 verlies in de eerste set de handdoek. De match duurde 51 minuten.



Het was het tweede onderlinge duel tussen Flipkens en Minella, allebei 30. Hun vorige ontmoeting (in het enkelspel) dateerde al van 2004. Toen won Flipkens van de Luxemburgse in de finale van het ITF-graveltoernooi in Napels (10.000 dollar) met 5-7, 6-3 en 6-1.



In het dubbelspel stonden de twee maandagavond nog tegenover elkaar. Toen won Flipkens aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic met 6-2, 3-6 en 11/9 van Minella en Elise Mertens.



In de tweede ronde (van het enkel) speelt Flipkens tegen het Russische vijfde reekshoofd en titelverdedigster Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 21). Die wipte de Letse Anastasija Sevastova (WTA 31) met 6-4 en 6-1.



Flipkens speelde al drie keer tegen de 25-jarige Pavlyuchenkova en trok telkens aan het kortste eind. Vorige jaar ontmoetten de twee elkaar ook in Linz. Toen won de Russin in de halve finale met 6-3, 3-6 en 6-2. Aansluitend versloeg ze in de finale de Duitse Anna-Lena Friedsam met 6-4 en 6-3.