Goffin etaleert ook tegen enfant terrible Paire zijn kunnen en treft showman Monfils

Door: redactie

12/10/16 - 08u22

© photo news.

David Goffin heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de derde ronde op het ATP-toernooi in Shanghai. De Fransman Benoit Paire kon enkel in de tweede set weerwerk bieden, 6-1 7-6 (7/0) na 1 uur en 16 minuten. In de achtste finales krijgt het elfde reekshoofd wel een klepper tegenover zich, niemand minder dan Gaël Monfils, 's werelds nummer acht.

Goffin schoot als een raket uit de startblokken. Na amper 25 minuutjes had onze landgenoot de eerste set al op zak. Paire, de nummer 47 van de wereld moest twee keer zijn opslag inleveren en maakte bijzonder weinig klaar, 6-1. In het tweede bedrijf kon de Franse bad boy wel voor spanning zorgen. Goffin had twee keer een break op zak en mocht bij 5-4 serveren voor de match. Paire knokte zich terug en sleepte er nog een tiebreak uit. Daarin gunde de Luikenaar zijn opponent geen enkel puntje meer, 7-6 (7/0).



Goffin speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 8). Het zesde reekshoofd won gisteren met 7-6 (7/4) en 6-3 van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 40). Het wordt het derde duel tussen Goffin en de vijf jaar oudere Monfils. Die won de twee vorige wedstrijden, eind juli op het Masters 1.000 toernooi van Toronto (7-6, 2-6, 6-4) en in 2013 op het Challengertoernooi in Bordeaux (5-7, 6-1, 7-5).



David Goffin, vorige week finalist in Tokio, staat voor de tweede keer op de tabel van de Shanghai Rolex Masters. Vorig jaar sneuvelde hij in de tweede ronde tegen de Amerikaan John Isner.