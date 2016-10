Wat is er geworden van Marcus 'Cartman' Willis die tenniswereld veroverde op Wimbledon?

Door: redactie

Kent u Marcus Willis nog? De 26-jarige Britse tennisser deed monden openvallen op Wimbledon door zich als nummer 772 van de wereld via de prekwalificaties op de hoofdtabel te knokken en zelfs de tweede ronde te halen. Nadien verdween hij razendsnel weer naar de achtergrond. Toch is Willis klaar om te bewijzen dat hij allerminst een ééndagsvlieg is. Dat zei de Brit in een interview met 'The Telegraph'.