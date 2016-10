David Goffin in drie sets voorbij Del Potro in Shanghai

© reuters.

David Goffin (ATP 12) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/5.452.985 dollar). De Luikenaar, het elfde reekshoofd, won in drie sets van de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 63). Het werd 4-6, 6-3, 7-5 na 2 uur en 18 minuten tennis.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Goffin en de 28-jarige Del Potro. Die laatste kreeg een wildcard voor de hoofdtabel, zodat hij geen kwalificaties hoefde te spelen. Del Potro is een voormalig winnaar van de US Open (in 2009) en ex-nummer 4 van de wereld. Hij sukkelde de voorbije jaren met heel wat blessureleed, vooral aan de pols, maar timmert aan de weg terug. Zo haalde de boomlange Argentijn (1m98) dit seizoen zilver op de Olympische Spelen in Rio en bereikte hij de kwartfinales op de US Open.



Goffin speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 47). Die wipte maandag de Portugees Joao Sousa (ATP 34) in drie sets. Tegen die laatste won Goffin vorige week in Tokio in de kwartfinales. Hij stootte daarna door tot de finale, waar de Australiër Nick Kyrgios hem van een derde ATP-titel hield. In de onderlinge ontmoetingen met de 27-jarige Paire staat Goffin 1-2 in het krijt. Paire won hun laatste duel, vorig jaar op gravel in het Zweedse Bastad met 6-2, 6-3.