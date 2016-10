Flipkens opent in Linz tegen Luxemburgse qualifier Minella

Door: redactie

10/10/16 - 15u47 Bron: Belga

Mandy Minella © ap.

Kirsten Flipkens (WTA 59) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar) tegen de Luxemburgse qualifier Mandy Minella (WTA 106).

Het wordt het tweede onderlinge duel tussen Flipkens en Minella, allebei 30. Hun vorige ontmoeting dateert al van 2004. Toen won Flipkens van de Luxemburgse in de finale van het ITF-graveltoernooi in Napels (10.000 dollar) met 5-7, 6-3 en 6-1. Als 'Flipper' de eerste horde neemt, wacht het Russische vijfde reekshoofd Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 21) of de Letse Anastasija Sevastova (WTA 31).



Kirsten Flipkens neemt aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic ook deel aan het dubbel. Zij spelen in de eerste ronde tegen Elise Mertens en ... Mandy Minella. In het enkelspel werd Elise Mertens (WTA 134) gewipt in de eerste kwalificatieronde. Alison Van Uytvanck (WTA 107) gaf wegens ziekte forfait voor het toernooi.