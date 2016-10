Geen Federer of Nadal voor het eerst sinds 2003 in de top vier

Door: redactie

Het einde van een tijdperk, dat lijkt het toch stilaan te worden. Voor het eerst sinds 2003 prijkt de naam van Roger Federer of die van Rafael Nadal niet in de top vier van de wereldranglijst. Nadal zakte vandaag terug naar plekje vijf, terwijl Federer op plaats zeven staat geposteerd.

Roger Federer moest eind juli door een aanslepende knieblessure al een punt zetten achter zijn seizoen. Daardoor verloor de 35-jarige Zwitser stelselmatig een plekje op de ATP-ranking. Intussen is hij met 3730 punten weggezakt naar de zevende plaats. Doordat Gaël Monfils komende week wel aantreedt in Shanghai, verliest de FedExpress volgende week maandag al zeker opnieuw een plaatje. Quasi zeker tuimelt hij tegen het einde van het seizoen nog uit de top tien onder meer omdat hij zijn titel in Basel niet kan verdedigen. Federer maakt in januari zijn comeback op de Hopman Cup.



Ook Rafael Nadal verliest alsmaar meer terrein. De Spanjaard verloor op de US Open verrassend in de achtste finales van de Fransman Lucas Pouille en wist vorige week in Peking ook niet de kwartfinales te overleven. 'Rafa' kreeg een droge 6-2 6-4 aangesmeerd van de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het gevolg is dat de Spaanse gravelkoning vandaag ook één stek moest inleveren op de wereldranglijst. Nadal staat vijfde en voelt de hete adem van Milos Raonic (amper 40 punten achterstand) in zijn nek.



Het duo, samen goed voor 31 (!) grandslamtitels, valt zo voor het eerst in 13 jaar (sinds 23 juni 2003) samen uit de top vier. Jonge leeuwen als Dominic Thiem (23 en ATP 10), Nick Kyrgios (21 en ATP 14), Lucas Pouille (22 en ATP 16), Alexander Zverev (19 en ATP 21) staan stilaan klaar om hun plaats in te nemen. En reken daar ook David Goffin (25 en ATP 12) maar bij.