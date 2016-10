Nieuw wereldrecord: Maxime Braeckman speelt 40 tennismatchen op rij

Door: Filip Dewulf

10/10/16 - 13u57

video

Maxime Braeckman (31) heeft afgelopen weekend een plaatsje verworven in het Guiness Book of World Records door maar liefst 40 tenniswedstrijden na mekaar te spelen. Het vorige record stond op naam van een Brit die 37 matchen op rij wist af te haspelen. Braeckman, die als coach op de Kim Clijsters Academy werkt en een tijdje de begeleider was van Malisse en Flipkens, deed dit op de nieuw aangelegde oefenbaan van de European Open, aan het Centraal Station van Antwerpen. Hij haalde hiermee 25.000 euro op voor SOS Kinderdorpen, geld dat zal besteed worden aan een sportveld in Bulgarije. Braeckman begon zaterdagmorgen aan zijn recordpoging en sloot na welgeteld 24 uur en 43 minuten af met een wedstrijd tegen Tia Hellabaut. Ook andere bekende Vlamingen als Guga Baul, Kim Gevaert, Hanna Mariën, Karel Geraerts en Bart Schols droegen hun steentje bij. "Erg veel emoties en spierpijn", liet Braeckman na afloop weten.