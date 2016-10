"Ik voelde de afgelopen maanden niet meer de spelvreugde om te tennissen"

Door: redactie

Op de persconferentie voor het ATP-toernooi in Shanghai is Novak Djokovic gisteren nog eens teruggekomen op zijn verklaringen van één week eerder. Toen zei de Servische nummer één van de wereld dat grandslamtoernooien winnen en de nummer één-positie geen prioriteit meer is. 'Nole' wil naar eigen zeggen eerst de spelvreugde terugvinden die hij verloren is de voorbije maanden.

"Er valt op zich weinig aan toe te voegen", stak Djokovic van wal op de persconferentie. Laten we zeggen dat mijn benadering nu anders is. Ik had heel veel moeilijkheden om van mijn vrije tijd te genieten na de titel op Roland Garros (het enige grandslamtoernooi dat ik nog niet had gewonnen). Ik was zowel mentaal als emotioneel uitgeput. De laatste drie maanden hebben zich gekenmerkt door ups en dows. Ik voelde intern niet meer de spelvreugde om terug te tennissen. Dus is mijn prioriteit nu om dat terug te vinden, om me terug gelukkig te voelen op de baan. Alle andere zaken (zoals titels winnen en de nummer één-positie) komen op de tweede plaats."



"Ik ben eerlijk en zeg alleen maar wat ik voel. Op dit moment heb ik echt het idee dat ik zorg moet dragen voor dit aspect (spelvreugde red.). Ik heb in het verleden al gezegd dat tennissen me enorm deugd deed. Maar de laatste tijd legde ik mezelf veel te veel stress en verwachtingen op. Niet alleen ik, ook de mensen random mij. Op een bepaald moment verlies je een soort van evenwicht, terwijl die balans juist enorm belangrijk is in het leven. Daarom probeer ik nu om de optimale gemoedstoestand terug te vinden. Het is dat evenwicht dat leidt tot spelvreugde." Lees ook Djokovic keert terug naar zijn eerste (en intussen verwoeste) tennisclub: "Overal lagen clusterbommen"

