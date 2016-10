Goffin stijgt van veertiende naar twaalfde plaats op ATP-ranking

Door: redactie

10/10/16 - 09u22 Bron: Belga

David Goffin. © epa.

David Goffin wint vandaag twee posities op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. De Luikenaar staat twaalfde, slechts een positie lager dan zijn beste ranking ooit (ATP 11 op 6 juni 2016).

Goffin dankt zijn sprongetje aan de finaleplaats die hij afgelopen week bereikte op het Rakuten Japan Open. De Luikenaar mikte in Tokio op een derde ATP-titel maar botste in de finale op de Australiër Nick Kyrgios. Die wint maandag een plaats en is nummer 14 van de wereld.



Steve Darcis is als nummer 115 nog steeds de tweede Belg voor Arthur De Greef (145e, -7), Kimmer Coppejans (172e, -13), Joris De Loore (184e, +3) en Ruben Bemelmans (227e, -1).



Helemaal bovenaan de ranglijst blijft de Serviër Novak Djokovic de nummer 1. Hij ziet de Schot Andy Murray, die zondag het toernooi van Peking won, een beetje naderen maar leidt nog steeds met bijna 4.000 punten voorsprong.



De Zwitser Stan Wawrinka blijft derde voor de Japanner Kei Nishikori. Die springt over de Spanjaard Rafael Nadal naar de vierde plaats. Het is de enige wijziging in de top tien.