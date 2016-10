Wickmayer 52e op WTA-ranking, genaturaliseerde Zanevska vijfde Belg

Door: redactie

Yanina Wickmayer wint vandaag vier plaatsen op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. "Wicky", die de tweede ronde haalde in Peking, staat 52e. Kirsten Flipkens behoudt als tweede Belgische in de top honderd de 59e plaats.

Alison Van Uytvanck zakt drie posities naar nummer 107. Dan volgt Elise Mertens, die 134e blijft.



Maryna Zanevska maakt haar intrede als Belgische op nummer 149 (+2) en is daarmee de vijfde beste landgenote op de WTA-ranking. De 23-jarige tennisster van Oekraïense origine verblijft sinds acht jaar in België en timmert onder de vleugels van Philippe Dehaes (ex-assistentcoach van de Davis Cupploeg) aan de weg naar de top 100. Zanevska heeft een verleden in de tennisacademie van Justine Henin en geniet in 2017 de steun van de Franstalige tennisbond AFT. Vorige maand won ze het met 50.000 dollar gedoteerde ITF-graveltoernooi van Saint-Malo, de mooiste zege uit haar carrière.



Bovenaan de ranking behoudt de Duitse Angelique Kerber de eerste plaats voor de Amerikaanse Serena Williams en de Poolse Agnieszka Radwanska. Die laatste won zondag voor de tweede keer in haar carrière (na 2011) het prestigieuze China Open in Peking.



De Britse Johanna Konta, verliezend finaliste in de Chinese hoofdstad, wipt van veertien naar negen.