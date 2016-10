Murray pakt in Peking veertigste titel uit carrière

Door: redactie

Andy Murray (ATP 2) heeft vandaag het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/2.916.550 dollar) gewonnen.

Het eerste reekshoofd versloeg in de finale de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 20). Het werd 6-4, 7-6 (7/2) na 1 uur en 58 minuten tennis.



Murray (29) en Dimitrov (25) speelden voor de elfde keer tegen elkaar, de Schot leidt nu met 8-3.



Voor Murray is het de veertigste toernooizege, de vijfde dit jaar. Hij won in 2016 ook al olympisch goud in Rio, Wimbledon, Queen's en het Masters 1.000 in Rome. De Schot verloor dit seizoen ook vier finales, op de Australian Open en Roland Garros, in Madrid en Cincinnati.



Dimitrov mikte op een vijfde ATP-titel.



Het China Open werd de voorbije vier jaar (2012-2015) gewonnen door Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld (ook in 2009 en 2010 laureaat) was er deze week echter niet bij in Peking. Andy Murray stond nog niet op de erelijst.