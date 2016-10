Flipkens opent in Linz tegen qualifier

Door: redactie

9/10/16 - 14u53 Bron: Belga

Kirsten Flipkens. © belga.

Kirsten Flipkens (WTA 59) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar) tegen een qualifier. Dat bleek vandaag bij de loting.

Als 'Flipper' die eerste horde neemt, wacht het Russische vijfde reekshoofd Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 17) of de Letse Anastasija Sevastova (WTA 30).



Flipkens neemt aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic ook deel aan het dubbel. Zij spelen in de eerste ronde tegen Elise Mertens en de Luxemburgse Mandy Minella.



In het enkelspel werd Elise Mertens (WTA 134) gewipt in de eerste kwalificatieronde.



Alison Van Uytvanck (WTA 104) gaf wegens ziekte forfait voor het toernooi.