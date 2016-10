Radwanska steekt, net als in 2011, titel op zak in Peking

Door: redactie

9/10/16 - 12u23 Bron: Belga

Agnieszka Radwanska. © afp.

De Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 3) heeft vandaag voor de tweede keer in haar carrière het prestigieuze China Open in Peking (hard/6.289.521 dollar) op haar naam geschreven.

Het derde reekshoofd versloeg in de finale de Britse Johanna Konta (WTA 14) in twee sets. Na 1 uur en 35 minuten stond de 6-4 en 6-2 op het scorebord.



Het was het tweede duel tussen beide tennissters. In augustus trok Radwanska op het toernooi van Cincinnati (hardcourt) ook al aan het langste eind met 6-7 (7/9), 6-4 en 6-0.



De 27-jarige Radwanska won het toernooi van Peking al een keer, in 2011. Ze veroverde zondag haar twintigste WTA-titel, de derde dit jaar (na Shenzhen en New Haven).



De 25-jarige Konta mikte op tweede WTA-titel. Eind juli pakte ze haar eerste zege door het toernooi van Stanford (hardcourt) te winnen.



Vorig jaar ging de eindzege in Peking naar de Spaanse Garbine Muguruza. Zij sneuvelde deze week in de derde ronde.