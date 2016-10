Van Uytvanck geeft ziek forfait voor WTA Linz

Door: redactie

9/10/16 - 10u43 Bron: Belga

Alison Van Uytvanck. © belga.

Alison Van Uytvanck (WTA-104) heeft gisteren wegens ziekte forfait moeten geven voor het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz. De 22-jarige Vlaams-Brabantse, vorige week winnares van het ITF-toernooi in Las Vegas (50.000 dollar), had in de eerste kwalificatieronde de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA-157) partij moeten geven.