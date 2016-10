Goffin legt Kyrgios het vuur aan de schenen in Tokio, maar grijpt naast derde ATP-titel

Door: redactie

9/10/16 - 08u39

© getty.

David Goffin heeft geen derde ATP-titel kunnen pakken. De Belg verloor de finale van het ATP-toernooi in Tokio in drie sets van Nick Kyrgios. Goffin bood de Australiër heel wat weerwerk en pakte de eerste set, maar in de daaropvolgende sets kon Kyrgios teren op zijn uitstekende opslag. Setstanden: 6-4, 3-6 en 5-7.

Goffin (ATP 14) begon als underdog aan de partij, maar in de eerste set moest hij allerminst onderdoen voor de nummer vijftien van de wereld. Bij 3-3 ging Goffin zelfs door de opslag van het Australische 'enfant terrible' en de Waal had aan die break genoeg om de eerste set te winnen (6-4).



In de tweede set draaide de opslag van Kyrgios veel beter en hij stapelde de aces op. De Australiër won de set met 3-6 en in het derde en beslissende bedrijf ging hij bij 5-5 door de opslag van Goffin. Kyrgios serveerde de partij nadien uit.



Geen derde titel voor Goffin



Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Goffin en de 21-jarige Kyrgios. Goffin mikte in Japan op een derde ATP-titel. In 2014 won hij de toernooien van Metz (hardcourt) en Kitzbühel (gravel). Drie keer eerder verloor Belgiës beste tennisser een finale, in 2014 in Bazel (hardcourt), in 2015 in Rosmalen (gras) en Gstaad (gravel).



Voor Kyrgios is het de derde ATP-toernooizege. In februari was de Australiër de beste in Marseille (hardcourt), in augustus triomfeerde hij in Atlanta (hardcourt). Vorig jaar verloor Kyrgios de finale van het graveltoernooi in het Portugese Estoril.



Nick Kyrgios volgt op de erelijst van het Rakuten Japan Open de Zwitser Stan Wawrinka op.

