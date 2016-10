Serena Williams over bodyshaming: "Ik heb mezelf nooit veranderd ondanks alle commentaren"

Door: redactie

8/10/16 - 20u46 Bron: The Fader

In een openhartig interview met het Amerikaanse magazine 'The Fader' heeft tennisster Serena Williams in haar ziel laten kijken. De Amerikaanse nummer twee van de wereld (ze werd op de US Open na 3,5 jaar onttroond door Angelique Kerber) poseerde ook met opvallend weinig kleding (enkel een shirt en onderbroek) en had het vooral over de vele kritiek die ze in het verleden moest slikken over haar lichaam.

"Dat is al sinds mijn 17e aan de gang (toen vooral via kranten en hier en daar eens een artikeltje op een website). Sinds mijn allereerste grandslamtitel op de US Open, lees ik nooit meer artikels over mezelf. Als ik mijn naam zie, kijk ik meteen weer weg. Ik kijk enkel naar de foto's, dat is het. Ik wil me niet de hele tijd inladen met de negatieve energie of bij positieve commentaar juist te eigenwijs worden", zegt Williams in muziekmagazine 'The Fader' waar ze dezer dagen de cover siert, nota bene als eerste atlete ooit.



"Ik moest vaak aanhoren dat ik te sterk was of te sexy of.. Dus dan denk ik: kun je er eentje kiezen, ja? Maar hoe dan ook, kan het me niet schelen wat ze kiezen. Ik ben wie ik ben en ik heb mezelf nooit veranderd. Mensen hebben het recht om hun mening te vormen en te uiten, maar het belangrijkste is hoe ik me zelf voel. Dat bepaalt mijn humeur. Het gevoel hebben dat je vertrouwen hebt in jezelf, ook al vinden andere mensen je niet leuk of niet mooi. Dat is de boodschap die ik ook andere vrouwen (vooral jonge meisjes) probeer te vertellen. Je moet van jezelf houden en als je dat doet, zullen andere mensen ook van je houden."



Iedereen is even belangrijk.

Serena Williams had ook nog een goede raad voor vrouwen die hun ervaringen willen delen maar niet dezelfde macht/invloed hebben als haar. "Daar zit juist het probleem, in het denken dat iemand beter is dan iemand anders. Het maakt niet uit vanwaar je komt. Je kan met je buur of een vriend spreken over hoe je je voelt. Je kan ook iets op sociale media posten. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet uitmaakt waar je woont. Elke persoon is even belangrijk. Elke persoon heeft een stem."