Johanna Konta is eerste finaliste in Peking

Door: redactie

8/10/16 - 11u39 Bron: Belga

© epa.

De Britse Johanna Konta (WTA 14) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het prestigieuze China Open in Peking (hard/6.289.521 dollar).

In haar halve finale klopte het elfde reekshoofd na een slijtageslag de Amerikaanse Madison Keys (WTA 9), nummer acht van de plaatsingslijst, in drie sets. Het werd 7-6 (7/1), 4-6 en 6-4 na 2 uur en 35 minuten tennis.



Morgen staat Konta in de finale tegenover de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 19) of de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 3), het derde reekshoofd.



De 25-jarige Konta, die Australische roots heeft, mikt op een tweede WTA-titel. Eind juli pakte ze haar eerste grote zege door het toernooi van Stanford (hardcourt) op haar naam te schrijven. Begin 2016 brak ze helemaal door met een halve finale op de Australian Open.



Vorig jaar ging de eindzege in Peking naar de Spaanse Garbine Muguruza. Zij sneuvelde deze week in de derde ronde. Radwanska won het toernooi in 2011.

Lees ook Svitolina kegelt nummer één van de wereld Kerber uit toernooi in Peking