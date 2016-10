Agnieszka Radwanska strijdt tegen Johanna Konta om titel in Peking

Door: redactie

Johanna Konta © epa.

De Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 3) heeft zich als tweede speelster geplaatst voor de finale van het hoog aangeschreven China Open in Peking (hard/6.289.521 dollar).

Het derde reekshoofd zette in de halve eindstrijd de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 19) opzij. Het werd 7-6 (7/3) en 6-3 na 1 uur en 42 minuten wedstrijd. Morgen speelt Radwanska om de titel tegen de Britse Johanna Konta (WTA 14). Die was eerder op de dag met 7-6 (7/1), 4-6 en 6-4 net te sterk voor de Amerikaanse Madison Keys (WTA 9).



Het wordt het tweede duel tussen beide tennissters. In augustus trok Radwanska op het toernooi van Cincinnati (hardcourt) aan het langste eind met 6-7 (7/9), 6-4 en 6-0.



De 27-jarige Radwanska won het toernooi van Peking al een keer, in 2011. Ze mikt zondag op haar twintigste WTA-titel, de derde dit jaar (na Shenzhen en New Haven). De 25-jarige Konta gaat voor een tweede WTA-titel. Eind juli pakte ze haar eerste zege door het toernooi van Stanford (hardcourt) op haar naam te schrijven.

