David Goffin treft na winst tegen Cilic nu Kyrgios in finale Tokio

8/10/16 - 08u29 Bron: Belga

David Goffin (ATP 14) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.368.605 dollar). Daar krijgt hij de Australiër Nick Kyrgios tegenover zich.

De Luikenaar, het vijfde reekshoofd, versloeg in zijn halve finale de Kroaat Marin Cilic (ATP 11), het vierde reekshoofd, in twee sets. Na 1 uur en 39 minuten stond de 7-5, 6-4 eindstand op het scorebord. Goffin en Cilic stonden voor de derde keer tegenover elkaar, en telkens trok de Belg aan het langste eind. Zowel op het Masters 1.000 toernooi van Indian Wells als in de Davis Cup in Luik (begin maart) haalde Goffin het dit jaar van de boomlange Kroaat. Morgen neemt David Goffin het in de finale op tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 15) of het Franse tweede reekshoofd Gael Monfils (ATP 8). Goffin mikt op een derde ATP-titel. In 2014 won hij de toernooien van Metz (hardcourt) en Kitzbühel (gravel). Drie keer verloor Belgiës beste tennisser een finale, in 2014 in Bazel (hardcourt), in 2015 in Rosmalen (gras) en Gstaad (gravel).

Bij de loting voor het prestigieuze ATP-toernooi in het Chinese Shanghai (hard/5.452.985 dollar) kende David Goffin (ATP 14) minder geluk. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 66).



Goffin, die morgen in Tokio zijn derde ATP-titel kan winnen, is komende week het elfde reekshoofd op de Shanghai Rolex Masters. Juan Martin del Potro kreeg voor het toernooi een wildcard van de organisatie. Zo hoeft de voormalige winnaar van de US Open (in 2009) geen kwalificaties te spelen.



Del Potro sukkelde de voorbije jaren met heel wat blessurleed, vooral aan de pols, maar timmert aan de weg terug. Zo haalde hij dit seizoen zilver op de Spelen in Rio en bereikte de kwartfinales op de US Open.



Het wordt in China het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Goffin en de 28-jarige del Potro. De winnaar speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 37) of de Portugees Joao Sousa (ATP 34). Tegen die laatste won Goffin gisteren in Tokio in de kwartfinales.