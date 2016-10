Nadal strandt in kwartfinale Peking

Door: redactie

Tweede reekshoofd Rafael Nadal (ATP-4) heeft zich vandaag niet voor de halve finales van het met 2.916.550 dollar gedoteerde ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking kunnen plaatsen. De 30-jarige Spanjaard, toernooiwinnaar in 2005 en vorig jaar nog runner-up, moest in de kwarfinales in 1 uur en 33 minuten met 6-2 en 6-4 de duimen leggen voor de Bulgaar Grigor Dimitrov (WTA-20).