Nick Kyrgios tovert zo'n magistrale punten uit racket dat hij nu de 'Hot Dog volley' introduceert

Door: redactie

7/10/16 - 15u52

video

Telkens als je denkt dat je alles gezien hebt van Nick Kyrgios, komt het Australische genie wel met iets nieuws op de proppen. Enkele dagen geleden zagen we hem nog toveren tegen Ryan Harrison en ook vanochtend liet hij het publiek smullen met enkele staaltjes tennis vernuft. Ditmaal werd de Luxemburger Gilles Müller, nochtans ook een speler met gouden handjes, bij momenten belachelijk gemaakt.



De nog altijd maar 21-jarige Kyrgios introduceerde zelfs een nieuwe term, de 'Hot Dog volley'. We laten u het punt zelf ontdekken in bovenstaande video. "Dit is exhibitie-materiaal. Zie hier een auditie voor de Harlem Globetroppers", aldus de commentator van dienst. In de eerste set kreeg de Australische nummer 15 van de wereld ook al de handen op elkaar toen hij een smash op bijzonder vreemde wijze achter het net weglegde (zie video hieronder). Niet verwonderlijk dat beide punten door de ATP werden uitgeroepen tot 'Hot Shot'.



Kyrgios won de partij makkelijk met 6-4 en 6-2 en neemt het morgen in de halve finales in Tokyo op tegen het Franse tweede reekshoofd Gaël Monfils, nog zo'n showbeest. Vuurwerk`en spektakel verzekerd!