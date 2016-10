Goffin knokt zich naar halve finales in Tokio

Door: redactie

David Goffin (ATP 14) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.368.605 dollar).

De Luikenaar, het vijfde reekshoofd, versloeg in zijn kwartfinale de Portugees Joao Sousa (ATP 34) in drie sets. Na 1 uur en 53 minuten stond de 1-6, 7-5 en 6-2 eindstand op het scorebord.



Het was de vijfde onderlinge ontmoeting tussen de 25-jarige Goffin en de 27-jarige Sousa, de Belgische nummer één trok voor de vierde keer aan het langste eind.



Om zich te kwalificeren voor de finale, moet Goffin voorbij de Kroaat Marin Cilic (ATP 11). Het vierde reekshoofd won vrijdag in zijn kwartfinale met 7-5 en 6-1 van de Argentijn Juan Monaco (ATP 89).



Goffin en Cilic stonden al twee keer tegenover elkaar. Zowel op het Masters 1.000 toernooi van Indian Wells als in de Davis Cup in Luik (begin maart) haalde Goffin het van de boomlange Kroaat.

