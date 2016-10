Mary Joe Fernandez niet langer Fed Cup-kapitein Verenigde Staten

Door: redactie

6/10/16 - 21u13 Bron: Belga

Mary Joe Fernandez stopt als kapitein van het Amerikaanse Fed Cup-team, zo maakte de Amerikaanse Tennisfederatie USTA bekend.

"Mary Joe heeft enorm veel bijgedragen aan ons Fed Cup-team en dat appreciëren we heel erg", verklaarde Katrina Adams, de voorzitster van de USTA. "De zoektocht naar een nieuwe kapitein begint onmiddellijk en we hopen eind november een opvolger te kunnen voorstellen."



De 45-jarige Fernandez, zelf ooit nummer vier van de wereld in het vrouwentennis, was sinds 2008 de Amerikaanse Fed Cup-kapitein en leidde haar team twee keer naar een finaleplaats. Een zege zat er echter niet in, want ze verloren in 2009 en 2010 telkens van Italië.