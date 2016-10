Djokovic keert terug naar zijn eerste (en intussen verwoeste) tennisclub: "Overal lagen clusterbommen"

Door: redactie

6/10/16 - 17u00

video Door een elleboogblessure moest Novak Djokovic verstek laten gaan voor het ATP-toernooi in Peking. In tussentijd vertoeft de nummer één van de wereld in eigen land en keerde hij voor eerst sinds 1998 terug naar de plek waar het voor hem allemaal begon, een klein tennisclubje in berggebied Kopaonik.

Djokovic hoopt maandag in Shanghai zijn rentree te maken nadat zijn elleboog hem de voorbije weken aan de kant hield. 'Nole' maakte de afgelopen dagen van de gelegenheid gebruik om samen met zijn vrouw Jelena wat rond te trekken in eigen land en keerde terug naar zijn roots. De Servische nummer één van de wereld bracht een bezoek aan berggebied Kopaonik (op de grens met Kosovo en gelegen op een hoogte van 2.000 meter) waar hij als vierjarig jongetje zijn allereerste balletje sloeg. "Voor mij is dit nog steeds de mooiste tennisclub van de wereld", aldus Djokovic.



Ruim 25 jaar later schiet er nog weinig over van de tennisclub die ooit drie terreinen en een muurtje huisveste. Door de Joegoslavische oorlogen en de NAVO-bommen (in 1999) werd quasi alles verwoest. Enkel een netpaaltje en de tennismuur (vol kogelgaten) zijn intact gebleven. "Dit is het muurtje dat de bommmen overleefde. De gaten die je ziet zijn het gevolg van de vele bombardementen. Het is heel droevig, maar langs de andere kant doet het me ook plezier om vast te stellen dat mijn muurtje alles heeft doorstaan. Het is hier dat ik mijn eerste balletjes heb geslagen. De laatste keer dat ik hier was zonder dat er overal sneeuw lag, was in 1998. Je kon hier lang niet komen omdat er overal clusterbommen lagen."



Uiteindelijk slaat Djokovic een paar balletjes tegen 'zijn' muurtje. "Mijn beste sparringpartner. Geloof me, hij maakt geen fouten."

