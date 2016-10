Svitolina kegelt nummer één van de wereld Kerber uit toernooi in Peking

Door: redactie

Angelique Kerber moet haar koffers pakken op het WTA-tennistoernooi van Peking (hard/6.289.521 dollar). De nummer één van de wereld ging vandaag in de derde ronde van het China Open in twee sets onderuit tegen Elina Svitolina (WTA 19), de Oekraïense haalde het na 1 uur en 29 minuten met 6-3 en 7-5.

Kerber was in Peking aan haar tweede toernooi als nummer één van de wereld toe en ook nu moest ze vroegtijdig inpakken. Vorige week verloor ze in de achtste finales van het WTA-toernooi van het Chinese Wuhan van de latere toernooiwinnares Petra Kvitova, in Peking was Svitolina dus een maatje te groot. De 22-jarige Oekraïense, het zestiende reekshoofd, mag in de kwartfinales de baan op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 49).



Kerber, dit jaar al eindlaureate op onder meer de Australian Open en de US Open, had na de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen Serena Williams van de troon gestoten op de WTA-ranking.